Sanne Voets tweede in kür in Fontainebleau

Sanne Voets sloot vanmorgen de CPEDI3* in Fontainebleau met de tweede plaats af. Met haar toppaard Demantur RS2 N.O.P (v. Vivaldi) reed ze in de kür op muziek van Grade IV naar 76,210%. De combinatie werd door het Franse jurylid Anne Prain aan kop geplaatst met 79,400%. De afgelopen dagen viel ze ook in de prijzen met de vos. In de landenproef van Grade IV pakte ze de overwinning met 75,667%. In de individuele proef werden ze tweede met 72,892%.