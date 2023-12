Sanne Voets wil met muziek van Son Mieux naar Parijs

Met nog precies 250 dagen tot de opening van de Paralympische Spelen kondigt Sanne Voets vandaag haar nieuwe kür op muziek aan. De multikampioene in de para-dressuur zocht daarvoor contact met de Nederlandse band Son Mieux. Na haar gouden medailles op de Paralympische Spelen van Rio 2016 en Tokyo 2021, streeft Sanne ernaar om volgend jaar opnieuw geschiedenis te schrijven in Parijs.

De kür komt tot stand in samenwerking met producent Joost Peters, die ook tekende voor de productie van Sanne’s vorige küren. De lat ligt hoog, want bij vorige projecten werkte de amazone samen met Armin van Buuren en HAEVN. Nu is het tijd voor iets nieuws.

Première op The Dutch Masters

”Natuurlijk heb ik Joost weer gevraagd. Hij weet als geen ander hoe je muziek kunt vertalen naar paard en ruiter en kan een eenheid smeden van dressuur en muziek,” licht Sanne toe. Momenteel wordt er gewerkt aan de muziek. De kürpremière zal plaatsvinden op het dressuurgala van The Dutch Masters – Indoor Brabant op 7 maart 2024.

Nederlandse team geplaatst

Nederland heeft zich als team geplaatst voor de Paralympische Spelen in Parijs. Wie Nederland in Parijs gaan vertegenwoordigen wordt bepaald door de kwalificatiewedstrijden richting ‘Parijs’. De Paralympische Spelen worden gehouden van 28 augustus tot en met 8 september 2024. De Paralympische kürfinale staat gepland op zaterdag 7 september in het Franse Versailles.

Bron: persbericht