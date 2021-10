Sanne Voets wint KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy 2021

Sanne Voets was met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) met afstand de beste in de finale van de KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy die zaterdag in Genemuiden werd verreden. Het duo reed in de kür op muziek de topscore van 81,083% bijeen en bleef daarmee ruimschoots voor op Frank Hosmar. Hij stuurde Guetta (v. Sandreo) met 77,667% naar de tweede plaats. KNHS talententeamlid Maud de Reu scoorde met Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair) 76,000% en bemachtigde daarmee de derde plaats.

”Na Tokio heeft Demantur lekker vrij gehad totdat hij liet merken dat hij weer toe was aan het werk. Toen hebben we het spelenderwijs weer opgepakt”, vertelt Sanne Voets die op de Paralympische Spelen in Tokio alle drie de proeven in Grade IV won. ”Ik zit nog een beetje in de post-olympische tijd. Alles waar we ons al die jaren op gericht hebben, is er niet meer. Nu moeten we weer nieuwe plannen gaan maken en nieuwe doelen gaan stellen. In de tussentijd is het een beetje dobberen en gaan we lekker rijden. Alles is oké, niks hoeft en alles mag. Demantur was blij in de wei en het bos maar wilde weer meer dan dat. Dat de finale van KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy nu op het programma stond, kwam goed uit.”

Voets: ‘het is gewoon genieten met zo’n paard’

Voor Sanne en Demantur was het weer de eerste keer van huis sinds Tokio. ”Behalve het bos zijn we nergens geweest, ook niet op les. Demantur ging vol enthousiasme de wagen op en vanaf het eerste moment stond hij er fijn aan. De kür was mooi op de muziek en ik heb fijn kunnen rijden. Hij danste er zo overheen. Het is gewoon genieten met zo’n paard.”

Hoofdjury Gerritsen: ‘Ze staken er met kop en schouder bovenuit’

De kür werd gejureerd door Hanneke Gerritsen, Dirk de Haas en Thea Vermunt. Hoofdjury Gerritsen vertelt: ”Sanne was de grandioze kampioen. Frank reed niet op zijn Tokio-paard Alphaville maar Guetta is al bijna net zo ver. Dat scheelt niet zoveel meer. Samen met Maud waren dit de drie besten en ze staken er met kop en schouders bovenuit. Zij hebben al veel ervaring opgedaan maar in de toekomst denk ik dat we heel veel goede combinaties kunnen gaan zien. Er komen weer nieuwe combinaties die voor Parijs aan de bak gaan maar die moeten eerst nog ervaring opdoen. Ik vond het ook heel fijn om te zien dat er in de andere rubrieken zoveel deelname was. Deze finale heeft toch een aantrekkingskracht en de hele dag was gevuld met paracombinaties.”

Uitslag

Uitslag finale KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy 2021, Genemuiden:

1. Sanne Voets (Berghem), Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi), 81,083% Grade IV

2. Frank Hosmar (Haarle), Guetta (v. Sandreo), 77,667% Grade V

3. Maud de Reu (Zwolle), Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair) 76,000% Grade III

4. Lotte Krijnsen (Enschede), Rosenstolz (v. Rotspon) 75,750% Grade IV

5. Britney de Jong (Utrecht), Caramba (v. Tuschinski) 73,875% Grade V

Bron: KNHS