Sanne Voets wint openingsrubriek op CPEDI 3*Fontainebleau

Terwijl menig paradressuurruiter in Waregem deelnamen aan hun eerste outdoor evenement, is Sanne Voets afgereisd naar Frankrijk. Met haar trouwe viervoeter Demantur RS2 N.O.P neemt ze deel aan de CPEDI3* Fontainebleau. Ze reed de Vivaldi-zoon gisteren in de landenproef van Grade IV naar 75,667% en stond daarmee bovenaan het klassement.