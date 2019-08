SELL veilt Longines horloge van Rixt van der Horst voor Parapaard

Geheel volgens traditie gaat SELL Veulenveiling Brabant morgenavond, zaterdag 31 augustus, van start met een openingsstuk voor het goede doel. Para-amazone Rixt van der Horst, die vorige week teamgoud en twee keer individueel zilver won op het EK in Rotterdam, heeft haar gewonnen Longines horloge beschikbaar gesteld.

De opbrengst van het horloge gaat naar Parapaard, dat zich inzet om aangepast paardrijden en therapeutisch rijden toegankelijk te maken en te houden voor iedereen. SELL Veulenveiling Brabant heeft 76 veulens te veilen. De presentatie op Manege Heijligers in Asten begint om 14.30 uur en de daadwerkelijke veiling om 18.00 uur. Clipmyhorse.tv verzorgt de livestreaming.

Aantrekkelijke mix

De collectie springveulens is een aantrekkelijke mix van veulens van bewezen hengsten als Balou du Rouet, Casall, Comme il Faut, Glock’s London, Kannan, Harley VDL, Untouchable, Verdi en Ideal de la Loge en jongere talenten als Comilfo Plus Z, Jenson van ’t Meulenhof, El Barone III, Chacfly en Poker de Mariposa. Bij de dressuurveulens zijn er geweldige talenten te koop, onder meer afstammend van Fontaine TN, Jazz, Just Wimphof, Daily Diamond, De Niro, Glock’s Toto jr. en Franklin.

Bron: Persbericht/Horses.nl