Sportief afscheid Uniek N.O.P. op C.H. Buitenpost

Op woensdag 7 augustus neemt Uniek N.O.P. (Gribaldi x Igor) van para-amazone Rixt van der Horst officieel afscheid van de sport. Na een clinic wordt er een ceremonie gehouden en wordt er teruggekeken op de carrière van het duo. Met Uniek N.O.P. werd Van der Horst in 2014 in Caen Wereldkampioen in Grade II en een jaar later veroverde ze individueel goud op de Europese kampioenschappen in Deauville.

Van der Horst vormde sinds 2013 een combinatie met Uniek N.O.P. en reed zich daarna al snel het B-kader binnen. Een jaar later volgden twee gouden medailles in Caen en een paar maanden later werd de amazone benoemd tot KNHS Talent van het Jaar.

Bron: Persbericht