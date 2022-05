Stichting N.O.P. moet op zoek naar rits nieuwe paarden

Bij de herintroductie van Stichting Nederlands Olympiade Paard (N.O.P.) in 2013 werden twee ijkpunten vastgesteld om paarden vast te leggen: naast (uiteraard) de Spelen ook Wereldkampioenschappen. Maar richting de Wereldkampioenschappen in Herning is het opvallend stil vanuit het N.O.P.. KNHS-woordvoerder Jantien van Zon meldt dat er nog geen paarden definitief zijn vastgelegd.

“De contracten van de meeste paarden liepen tot en met Tokio en die zijn in principe niet verlengd”, aldus Van Zon, die meldt dat er op dit moment nog geen update is vanuit het N.O.P. “Bij de paarden die niet meer in actie gaan komen of bij een ruiter weg zijn, is N.O.P. ook achter hun naam vandaan. Van de overige paarden is de keus aan de eigenaar, maar blijft het vaak in paspoort staan tot alle beslissingen over mogelijke verlenging definitief zijn.”

Wel is duidelijk dat TeamNL op een heel stel ‘bestaande’ N.O.P.-paarden geen beroep meer kan doen en een boel hebben de status ook al moeten inleveren.

Springen: alleen Sterrehof’s Dante

In het springen kan Stichting N.O.P. alleen nog een beroep doen op Sterrehof’s Dante N.O.P. van Marc Houtzager (die in een interview met CHIO Rotterdam aangaf dat Dante in principe nog altijd zijn eerste paard is).

De overige drie hebben de N.O.P.-status allemaal al moeten inleveren. Zypria S staat niet meer op stal bij Willem Greve, Dolinn wordt niet meer gereden door Harrie Smolders en Israel van de Dennehoeve kwam in 2021 al nooit meer in actie onder Bart Bles.

Dressuur: Desperado (en Dream Boy)

In de dressuur zijn er ook weinig paarden beschikbaar voor Herning. Het enige N.O.P.-paard dat deze week op het NK, de eerste observatie voor Herning, in actie komt is Desperado N.O.P. van Emmelie Scholtens.

Hans Peter Minderhoud heeft Dream Boy N.O.P. afgemeld voor het NK omdat de hengst niet fit is.

Toto jr. behoort ook niet tot mogelijke WK-kandidaten omdat ruiter Edward Gal dit jaar een pauze neemt van de wedstrijdsport.

Tenslotte was ook MDH Avanti van Anne Meulendijks nog vastgelegd richting Tokio, maar op de eerste wedstrijden in 2021 werd al duidelijk dat een teamplaats er niet in zat en inmiddels is Avanti young rider-paard geworden (al verschijnt hij aankomend weekend niet op het NK voor young riders).

Eventing: Dimitri?

In de eventing werden twee paarden van Merel Blom vastgelegd voor Tokio, die nu beide niet meer inzetbaar zijn. Ceda is met pensioen, Crossboarder Radar Love wordt nu gereden door de dochter van de eigenaren.

Blijft over Dimitri van Raf Kooremans, die in 2021 maar één internationale cross liep.

Paradressuur: Demantur, Alphaville en Webron

In de paradressuur zijn nog wel enkele N.O.P.-paarden beschikbaar. Demantur van Sanne Voets, Webron van Maud de Reu en Alphaville (die sinds kort weer fit is) van Frank Hosmar.

Bron: Horses.nl