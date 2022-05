Tessa Baaijens – Van de Vrie wint kleine finale NK Para Dressuur￼

Vandaag werd er in Ermelo gestreden in de kleine finale van de Para Dressuur. Deze finale is gewonnen door Tessa Baaijens - Van de Vrie. Samen met Happy Grace (v. Royal Dance) reed de combinatie 71.951% bij elkaar: goed voor de overwinning dus. De scores lagen in deze kleine finale dicht bij elkaar. Tweede werd Britney de Jong met Fleetwood Mac (v. Gribaldi). Zij reed naar een score van 71.508%. De top drie is compleet met Neel Schakel- van Klei. Samen met Edison (v. Oscar) waren zij vandaag goed voor 70.650%.