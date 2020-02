Tweede zege op rij voor Rixt van der Horst

Net als in de landenproef op donderdag was de winst in de individuele proef Grade III op vrijdag voor Rixt van der Horst en Findsley N.O.P. (Belissimo M x Obelisk). De amazone behaalde 70,980%. In Grade IV eindigde Lotte Krijnsen op plaats drie. Annemarieke Nobel kwam in Grade II eveneens tot een derde plaats.

Nobel stuurde Highlight (Flemmingh x Sandro Hit) naar 66,667%. De zege in deze rubriek kwam in handen van Pepo Puch, die met Fürst Chili (Fürst Romancier x Rotspon) uitkwam op maar liefst 75,039%. Lotte Krijnsen bracht in Grade IV de veertienjarige Rosenstolz (Rotspon x Sandro Hit) aan start en behaalde 71,098%.

