Uijtewaal, Schakel, Krijnsen en Nobel bovenaan bij KNHS Para Dressuur Trophy Almelo 

Ermelo (KNHS) – In Almelo werd zaterdag de eerste competitiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy verreden. In de gecombineerde Grade IV en V wonnen Demi Uijtewaal en Neel Schakel-van Klei beiden een proef. In Grade III was Lotte Krijnsen twee keer de beste en datzelfde deed Annemarieke Nobel in de gecombineerde Grade I en II.