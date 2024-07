Van der Horst en De Jong winnen kür bij paralympische observatie Deurne

Het internationale para-dressuurconcours in Deurne - de tweede observatie voor de Nederlandse paracombinaties - werd zondag afgesloten met de kür op muziek voor alle Grades. Tweemaal ging een Nederlandse amazone er met de winst vandoor: Britney de Jong won met een dikke 81% score de Grade V en Rixt van der Horst tekende voor de overwinning in Grade III. Sanne Voets was tweede in Grade IV.

Britney de Jong won met Caramba N.O.P. (v. Tuschinski) de Grade V. Ze liet een topscore van 81.142% noteren. Frank Hosmar en Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) werden derde dankzij 78.209%. Een mooie afsluiter voor De Jong, die de afgelopen twee dagen twee keer tweede werd, maar er vandaag een schepje bovenop kon doen.

Grade III: Tweede winst voor Van der Horst

Rixt van der Horst tekende met Eisma’s Royal Fonq (v. Fuerst Fohlenhof) voor de winst in Grade III. De Nederlandse scoorde 78.678% en bleef directe concurrente Chiara Zenati uit Frankrijk daarmee dik een procentpunt voor. Van der Horst won ook zaterdag haar rubriek en was vrijdag derde.

Grade IV: Voets tweede

De kür van de Grade IV werd gewonnen door de Duitse Anna-Lena Niehues met Quimbaya 6 (v. Quatertime) dankzij een score van 80.592%. Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) bleven net onder de 80% steken en werden tweede. Melinda Janssen en Royal Rubinstein (v. Rubin Royal Old) werden derde. Voets was zaterdag ook tweede en won de eerste proef van het toernooi op vrijdag.

Grade I: Nobel derde

Annemarieke Nobel en Doo Schufro (v. Doolittle) werden derde in hun rubriek, de kür van Grade I. Deze rubriek werd gewonnen door de Let Rihards Snikus met King of the Dance (v. Kadilak LS). Ook voor Nobel waren er goede resulaten dit weekend, met een derde plek op vrijdag en een tweede op zaterdag.

Grade II: 3×2 voor Cevaal

Loes Cevaal werd opnieuw tweede met Happy Hero II (v. Hohenstein), dit keer dankzij een score van 75.899%. Daarmee zat ze maar heel nipt achter winnares Heidemarie Dresing die de kür won op Horse24 Dooloop (v. Dressage Royal) met een score van 75.934%. Cevaal behaalde drie tweede plaatsen dit weekend.

Observatie voor Paralympics

De internationale wedstrijd in Deurne dit weekend was de tweede observatie voor de Paralympische Spelen die in september in Parijs gehouden zullen worden. Na de eerste observatie, in Kronenberg in juni, was duidelijk dat keuze reuze is voor bondscoach Joyce van Rooijen. Of de puzzel dit weekend gemakkelijker geworden is, is maar de vraag. Wel is duidelijk dat meerdere combinaties de afgelopen weken zeer consistent presteren. De selectie wordt komende dinsdag 23 juli bekend gemaakt.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl