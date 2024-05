Van der Horst met Eisma’s Royal Fonq bovenaan in Grade III Mannheim

Rixt van der Horst was vanmorgen in Mannheim oppermachtig met de negenjarige Westfaler Eisma's Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof). In Grade III noteerde ze de hoogste score van 75,389%. Ze werd door twee van de drie juryleden aan kop geplaatst. Van der Horst kreeg begin december Eisma's Royal Fonq op stal. Mannheim is pas de tweede internationale wedstrijd van het paar. In april debuteerde ze in Waregem en wonnen ze de Para Grand Prix B-proef en droegen ze bij aan de eerste plaats van het Nederlandse team.

Fonq was als jong paard onder meer Westfaals kampioen, won brons op het Bundeschampionat en was met 9,04 de beste bij de aanlegtest in Adelheidsdorf.

Hart tweede

Rebecca Hart eindigde pal achter Van der Horst met de 16-jarige Hannoveraanse Floratina (v. Fidertanz). De Amerikaanse amazone reed de bruine merrie naar 75,111%. Afgelopen week was het paar ook al succesvol in Fontainebleau. Daar wonnen ze alle drie de proeven waar ze aan deelnamen. Hart neemt sinds juni 2023 deel aan internationale wedstrijden met Floratina. Vanaf september 2016 tot en met april 2021 werd Floratina in de Lichte Tour uitgebracht door Nicole Levy, Lindsay Kellock en Chloe Gasiorowski.

Salvade derde

Francesca Salvade eindigde op de derde plaats met de zevenjarige Escari (v. Escolar). De Italiaanse amazone stuurde de ruin naar 72,611%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl