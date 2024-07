Van der Horst met Eisma’s Royal Fonq nipt tweede in Ornago

Vanmorgen eindigde Rixt van der Horst met de negenjarige Westfaler Eisma's Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof) op de tweede plaats in de Grand Prix A in Grade 3. Voor hun proef in het Italiaanse Ornago kreeg de combinatie 71,889%. Het jurylid bij E plaatste de combinatie bovenaan. De andere twee juryleden hadden een tweede plaats over voor de proef.

Van der Horst kreeg begin december Eisma’s Royal Fonq op stal. Ornago is pas de vijfde internationale wedstrijd van het paar. In juni waren ze succesvol in Kronenberg dat als Parijs-observatie gold. Ze wonnen de kür op muziek met 76,778% en werden ze tweede in de Grand Prix B proef. Fonq was als jong paard onder meer Westfaals kampioen, won brons op het Bundeschampionat en was met 9,04 de beste bij de aanlegtest in Adelheidsdorf.

Salvade aan kop

Francesca Salvade nam de overwinning mee naar huis met de 16-jarige Oliver Vitz (v. Onassis). De jury waardeerde de proef van de Italiaanse amazone met 72,111%. Deze score was net genoeg voor de winst. Salvade vormt al sinds juni 2019 een combinatie met Oliver Vitz. Samen namen ze onder andere deel aan het EK in 2019 in Rotterdam en aan het WK in Herning in 2022. In 2021 maakten ze deel uit van het Italiaanse team op de Olympische Spelen in Tokio.

Salvade ook derde

Salvade nam ook de derde prijs in ontvangst. In het zadel van de zevenjarige Escari behaalde ze een score van 71,222%. Ze deed afgelopen jaar met de ruin mee aan het EK in Riesenbeck. Daar werden ze in de kür op muziek achtste.

Bron: Horses.nl