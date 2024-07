Van der Horst verslaat Joergensen in Grade III Deurne

Rixt van der Horst was vanmiddag een maatje te groot voor Tobias Thorning Joergensen in de Grade III in Deurne. Ze reed een ijzersterke Grand Prix B met de negenjarige Westfaler Eisma's Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof), die beloond werd met 78,000%. Ze werd door twee juryleden aan kop geplaatst. Marco Orsini gaf het paar 80,500%. Hoogtepunten uit haar proef waren de volte naar rechts en de overgangen, waarvoor ze achten kreeg. Voor de halve cirkel kreeg ze negens.