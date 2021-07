Van der Horst, Voets, Hosmar en De Reu in Paralympisch team

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink heeft Rixt van der Horst, Sanne Voets, Frank Hosmar en Maud de Reu geselecteerd voor het Paralympische dressuurteam dat Nederland gaat vertegenwoordigen in Tokio. Net als vijf jaar geleden in Rio de Janeiro gaat de bondscoach voor een rijke medaille-oogst.

Het para-dressuurteam reist over een aantal weken als medaillekandidaat naar de Spelen in Tokio. Het Nederlandse para-team won op de Spelen in Rio de Janeiro brons in de landenwedstrijd. Daarnaast was er goud voor Sanne Voets, zilver en brons voor Rixt van der Horst, zilver voor Demi Vermeulen en twee keer brons voor Frank Hosmar. Bovendien is de Nederlandse ploeg regerend Europees- en wereldkampioen.

Van der Horst, Hosmar en Voets zijn al jaren vaste waardes voor het Nederlandse team, maar KNHS Talententeamlid Maud de Reu maakt haar debuut op de Spelen. “Het samenstellen van het team is best ingewikkeld, omdat er in het team verplicht minimaal één combinatie moet zitten uit Grade I, II of III. En daarnaast willen we natuurlijk ook zoveel mogelijk individuele medailles meenemen uit Tokio”, vertelt Van Rooijen-Heuitink.

Het complete team ziet er als volgt uit:

Rixt van der Horst, Grade III met Findsley N.O.P. (Belissimo M x Obelisk)

Sanne Voets, Grade IV met Demantur RS2 N.O.P. (Vivaldi x Elcaro)

Frank Hosmar, Grade V met Alphaville N.O.P. (Sandreo x Iglesias)

Maud de Reu, Grade III met Webron N.O.P. (Sir Sinclair x Landwind II B)

Niet meereizende reserves:

Britney de Jong, Grade V met Caramba (Tuchinski x Gribaldi)

Reservepaard Frank Hosmar, Grade V met Guetta (Sandreo x Jazz)

Lotte Krijnsen, Grade IV met Rosenstolz (Rotspon x De Niro)

Paralympische Spelen

Bij de Paralympische Spelen is er één paardensportdiscipline, de para-dressuur. Er wordt in vijf Grades gereden. In Tokio nemen 78 ruiters en paard combinaties uit 27 landen deel. Zestien landen strijden in de landenwedstrijd om de medailles.

Ander format

Ook bij de para-dressuur zijn er wijzigingen in het format. Bij de para-dressuur gaan vier Nederlandse combinaties naar Tokio, waarvan er drie worden aangewezen voor het team. De vierde ruiter gaat individueel van start. In de individuele finales mogen maximaal twee combinaties per grade per land starten.

Programma

Dinsdag 25 augustus, openingsceremonie

Donderdag 26 augustus, individuele proef Grade II, IV en V, 8:00 – 15:30 uur (*)

Vrijdag 27 augustus, individuele proef Grade I en III, 8:00 – 15:20 uur

Zaterdag 28 augustus, landenproef deel 1, 10:00 – 14:50 uur

Zondag 29 augustus, landenproef deel 2, 11:00 – 13:35 uur

Maandag 30 augustus, Kür op muziek, 8:30 – 15:35 uur

(*) Nederlandse tijden, in Tokio is het 7 uur later.

Bron: KNHS