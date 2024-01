Van Rooijen-Heuitink stopt na 2024 als bondscoach para-dressuurruiters

Joyce van Rooijen-Heuitink heeft aangegeven aan het einde van dit jaar te stoppen als bondscoach van de paradressuurruiters. Van Rooijen-Heuitink begon in 2013 als bondscoach en onder haar leiding won het Nederlands team op verschillende grote kampioenschappen vier keer teamgoud, vier keer teamzilver en een keer teambrons. Daarnaast sleepten de de para-dressuuurruiters een groot aantal individuele medailles in de wacht.

Voor Van Rooijen-Heuitink was dat geen makkelijke beslissing. “Het is een besluit waar ik lang over heb nagedacht. Ik heb in al die jaren zoveel plezier in mijn werk gehad, en dat plezier heb ik nog steeds. Ik heb veel geleerd op diverse vlakken en geprobeerd om de sport zo breed en zo goed mogelijk te ontwikkelen en op de kaart te zetten. De sport, de uitdaging, de sporters en staf hebben me veel hoogtepunten gegeven en door diepe dalen geholpen.”

Roep naar nieuwe uitdaging

“Diep in mijn hart is er nu de roep naar een nieuwe uitdaging. Iets in de reguliere dressuur of misschien weer paradressuur, binnen Nederland of daarbuiten. Maar nu wil ik eerst nog voor 300% gaan voor succes in Parijs met mijn Nederlandse parateam. Met een prachtige ploeg en resultaten waar ik al jaren trots op ben!”

Ongeëvenaarde prestaties

“Joyce heeft de afgelopen twaalf jaar vrijwel ongeëvenaarde prestaties neergezet. Ik heb een enorme bewondering voor haar betrokkenheid, fanatisme en inzet. Ze heeft binnen de Nederlandse paradressuur een topsport cultuur weten te creëren en de sport zowel in de breedte als aan de top naar een veel hoger niveau gebracht. We gaan haar enorm missen, maar daarnaast begrijp ik haar wens om een nieuwe stap te maken. We gaan nu eerst focussen op Parijs en zullen daarna uiteraard passend afscheid nemen van deze topcoach”, aldus Iris Boelhouwer, technisch directeur van de KNHS.

Bron: Persbericht