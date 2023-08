Vereniging van Nederlandse Paralympische Deelnemers opgericht

Voor alle sporters die Nederland hebben vertegenwoordigd op de Paralympische Spelen is de Vereniging van Nederlandse Paralympische Deelnemers (VNPD) opgericht. Deze nieuwe vereniging is de paralympische tegenhanger van de olympische variant die al sinds 1984 bestaat. Donderdag 17 augustus was de officiële aftrap van de VPND.

Sinds de eerste Paralympische Spelen in Rome in 1960 hebben ongeveer 750 paralympische sporters Nederland vertegenwoordigd. Tot nu toe was er nog geen vereniging die deelnemers aan de Paralympische Spelen – ook na hun actieve sportcarrière – bindt. Uit een enquête onder ruim 100 paralympische sporters bleek deze behoefte er wel te zijn. Met de oprichting van de VNPD, die met ondersteuning van NOC*NSF tot stand is gekomen, wordt daarin nu voorzien. De eerste 75 paralympiërs hebben zich al als lid aangemeld bij de vereniging.

Eren en waarderen

De vereniging heeft als doel om de Nederlandse paralympische sporters te eren en waarderen, hun onderlinge band te versterken en de paralympische gedachte uit te dragen. Dit wil de VPND onder andere bereiken door activiteiten te organiseren voor haar leden, de belangstelling voor paralympische sporten in Nederland te stimuleren en de integratie tussen paralympische en olympische sporters te bevorderen. De VNPD en NVOD zullen in de nabije toekomst de mogelijkheden tot samenwerking en verbinding verder onderzoeken.

Officiële aftrap

Donderdag 17 augustus, tijdens het SportNXT congres bij de European Para Championships was de officiële aftrap van de vereniging.

Bron: KNHS