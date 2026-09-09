Vernieuwd format voor KNHS Para Dressuur Trophy

De KNHS Para Dressuur Trophy kent voor het nieuwe seizoen ‘26/’27 een andere opzet met drie cycli, ieder bestaande uit twee selectiewedstrijden en één kwalificatiewedstrijd. Die kwalificaties leiden vervolgens naar de ontknoping op The Dutch Masters van deze competitie, die tot doel heeft om het aangepast sporten in de dressuur te stimuleren, zowel in de breedte- als topsport.

KNHS Door

In de topsport geldt de vaderlandse paradressuur als een ware medaillemachine voor TeamNL. Denk alleen al aan het recente WK in Aken, waar twee gouden, een zilveren en twee bronzen medailles werden behaald. Een basis voor deze successen wordt jaarlijks gelegd in de KNHS Para Dressuur Trophy.

Zo kende het vorige seizoen een hoog competitieniveau, met diverse combinaties die vanuit de breedtesport stappen wisten te zetten naar verdere aansluiting richting de Nederlandse top. Deze top is sowieso goed vertegenwoordigd in de Para Dressuur Trophy. Zo wonnen WK-deelnemers Annemarieke Nobel en haar Doo Schufro de meest recente finale op The Dutch Masters.

Drie cycli

De route naar deze finale ziet er voor dit seizoen wat anders uit en is ingedeeld in drie cycli. Eén cyclus bestaat uit twee selectiewedstrijden en één kwalificatiewedstrijd. Tijdens de selectiewedstrijden, die in aanmerking komen voor kadervorming, worden twee proeven verreden: de internationale FEI Grand Prix A (individuele proef) en Grand Prix B (landenproef). Voor deelname aan een kwalificatiewedstrijd moet een combinatie minimaal twee proeven hebben gereden. Heeft een combinatie aan meer dan twee proeven deelgenomen, zijn de lagere resultaten wegstreepresultaten. Na beide selectiewedstrijden worden de beste acht combinaties, bepaald door het gemiddelde van de beste twee proeven per combinatie, afgevaardigd naar de kwalificatiewedstrijd. Bij de bepaling van deze top 8 wordt geen onderscheid gemaakt in Grades, maar alleen gekeken naar de behaalde percentages.



Op een kwalificatiewedstrijd wordt vervolgens een kür op muziek verreden, net als bij de finale in Den Bosch. Na de drie kwalificatiewedstrijden kan een klassement worden opgemaakt, waarin de tien combinaties met de hoogste scores zich plaatsen voor de finale. Combinaties die aan meerdere kwalificatiewedstrijden hebben deelgenomen, kunnen de door hen behaalde lagere scores wegstrepen. Voor de finale komen de eerder behaalde scores tijdens de kwalificatie- en selectiewedstrijden te vervallen. Alle tien deelnemende combinaties beginnen dan weer op nul.

Wedstrijdschema

Dit alles levert het volgende wedstrijdschema op voor de KNHS Para Dressuur Trophy ‘26/’27:

Cyclus 1

– Vrijdag 2 oktober 2026, Genemuiden (RV en PC Zwartewaterruiters)

– Zaterdag 24 oktober 2026, Bathmen (RV Bathmen e.o.)

Kwalificatiewedstrijd 28 november 2026, CDI Kronenberg

Cyclus 2

– Zondag 8 november 2026, Udenhout (RV Lambertus Udenhout)

– Zaterdag 12 december 2026, Beilen (HSV De Wolden)

Kwalificatiewedstrijd zaterdag 2 januari 2027, IICH Groningen

Cyclus 3

– Zondag 27 december 2026, Hellendoorn (RV Hertruiters)

– Zaterdag 9 januari 2027, Lathum (Hippisch Centrum Lathum)

Kwalificatiewedstrijd zaterdag 27 februari 2027, Utrecht (RV Voornruiters)

Finale – donderdag 11 maart 2027, The Dutch Masters ’s-Hertogenbosch

Bron: Persbericht KNHS