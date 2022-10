Vier para-dressuurpaarden vastgelegd door N.O.P.

De vier paarden van het NLO-WVM-Team NL Para Dressuur dat op het WK in Herning vorige maand teamgoud won zijn vastgelegd door de Stichting Nederlands Olympiade Paard. Daarmee krijgen Alphaville, Demantur RS2, EHL Daula en Rosenstolz de letters N.O.P. achter hun naam.

NLO-WVM-Team NL Para Dressuur grossierde in augustus op het WK in Herning in medailles, individueel en met het teamgoud. Volgend jaar staat het Europees Kampioenschap Para-dressuur op de kalender. Er wordt door bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink al enorm uitgekeken naar de Paralympische Spelen over twee jaar in Parijs. Met het oog daarop zijn de vier paarden die bijdroegen aan het succes op het WK vastgelegd door de Stichting N.O.P. Hiermee worden de eigenaren gesteund om hun paarden te behouden voor de Nederlandse sport.

Wereldkampioenen

Alphaville van Frank Hosmar stond al vaker onder contract van het N.O.P.. Dat geldt ook voor wereldkampioen Demantur RS2 van Sanne Voets. Rosenstolz, die met Lotte Krijnsen zilver veroverde in de kür op het WK, is nieuw binnen de N.O.P.-lijst. Ook nieuw is de talentvolle EHL Daula die Demi Haerkens naast team goud ook individueel zilver wist te winnen op het WK. De merrie heeft in EHL Horses enthousiaste eigenaren die nu de support krijgen van de Stichting Nederlands Olympiade Paard.

Stichting N.O.P.

De Stichting Nederlands Olympiade Paard (N.O.P.) spant zich al vele jaren in om potentiële Nederlandse teampaarden te behouden voor TeamNL-ruiters. Eigenaren van door het N.O.P. vastgelegde paarden krijgen een financiële tegemoetkoming om hun paarden te behouden voor Nederlandse ruiters. Het realiseren van afspraken met eigenaren van toppaarden is mede mogelijk gemaakt dankzij de goede samenwerking met sportkoepel NOC*NSF.

Bron: persbericht KNHS