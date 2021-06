Volledig Nederlands podium bij teamproef Grade IV in Kronenberg

De top vier kleurde zojuist volledig oranje bij de para-dressuurwedstrijd in Grade IV in Kronenberg. Sanne Voets trok de zege naar zich toe in de Landenproef met de 13-jarige KWPN'er Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi). Ze bleef haar landgenoot Demi Uijtewaal ruim voor en scoorde 76,500%. Voets werd door alle juryleden aan kop geplaatst. Van Marco Orsini kreeg ze de hoogste score van 79,875%.

Uijtewaal bemachtigde de tweede plaats met de 18-jarige KWPN’er Winando (v. Jetset-D). De amazone reed met het fokproduct van M.L.G. de Louw naar een score van 72,667%. Ze werd door Piet Imschoot op de tweede plaats gezet. De andere twee juryleden hadden de derde plaats over voor de proef. Winando werd van september 2012 tot en met juli 2017 in de sport uitgebracht in de Prix St. Georges door Jessica Leijser. Uijtewaal maakte eind april in Waregem haar internationale debuut met de vos. Op alle drie de onderdelen behaalden ze daar de tweede plaats.

Krijnsen en Baaijens-van de Vrie

Lotte Krijnsen werd derde met de 15-jarige Oldenburgse Rosenstolz (v. Rotspon). Het paar kreeg voor hun proef een score van 72,167%. Tessa Baaijens-van de Vrie eindigde op de vierde plaats met de negenjarige KWPN’er Happy Grace (v. Royal Dance) Ze ontving hetzelfde percentage als Krijsen, maar de onderste cijfers gaven de doorslag voor deze klassering.

Bron: Horses.nl