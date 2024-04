Paradressuur Waregem: Nederlandse combinaties aan kop

Op CPEDI in het Belgische Waregem werden er vandaag wederom vele Nederlandse successen behaald. In Grade III en Grade V stonden de Nederlandse amazone Tess Baaijens - Van de Vrie en Britney de Jong bovenaan het klassement van de kür op muziek. Ook in de andere Grades vielen landgenoten in de prijzen.

Annemarieke Nobel moest, na haar eerste plaats gisteren, vandaag genoegen nemen met de tweede plaats. Met Doo Schufro behaalde ze 75.434% in de Grade 1 kür op muziek. De Britse Mari Durward – Akhurst scoorde met Athene Lindebjerg 77.600%, wat ruim voldoende was voor de overwinning. De eveneens Britse Gabriella Blake maakte het podium compleet met Strong Beau. Het duo behaalde 74.380%.

Nederlands feestje in Grade 3 kür op muziek

In de Grade 3 kür op muziek zorgde de Nederlandse amazones voor een volledige Nederlandse top 3. Tess Baaijens – van de Vrie schreef de overwinning op haar naam met Happy Grace. Met 77.674% bleef ze ruim 3% voor op Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq. De kersverse combinatie scoorde 74.590% en verwees Lotte Krijnsen daarmee naar de derde plaats. Zij liet met Rosenstolz N.O.P. een score van 73.187% op het scorebord verschijnen.

Britney de Jong wint Grade V

Ook in Grade V was het oranje boven. Britney de Jong reed Caramba N.O.P. naar een gemiddelde score van 79,265%. Dat was zo’n 4,5 procent meer dan de concurrentie. Van het jurylid bij E kreeg de Nederlandse zelfs dik 82% toebedeeld.

Grade IV: Janssen tweede

In Grade IV was er een mooie tweede plaats voor Melissa Janssen en Royal Rubinstein. Zij scoorden 75.760%. De Duitse Anna-Lena Niehues won deze rubriek met Quimbaya 6, op 77.425%.

Uitslagen

Bron: Horses.nl