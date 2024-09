Ook kürzilver voor Rixt van der Horst: ‘We hebben samen kunnen shinen’

Met een dijk van een kür op muziek en een topscore van 83,007% leek Rixt van der Horst vandaag met Eisma's Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof) af te stevenen op goud in Grade III maar het werd nipt zilver. Daarmee kreeg de amazone op de Paralympische Spelen in Parijs, na individueel zilver en teamzilver, haar derde zilveren medaille omgehangen.

Rixt van der Horst, die pas sinds december een combinatie vormt met de hengst Eisma’s Royal Fonq van Eisma-CEO Egbert van Hes, reed een topconcours in Parijs. In elke proef verbeterde de combinatie hun persoonlijk record en vandaag in de kür gingen ze voor het eerst over de 80% heen. En zelfs heel dik met maar liefst 83,007%. Voor het technische gedeelte beloonden de juryleden de kür met 80,134%, het artistieke gedeelte leverde 85,880% op.

Samen kunnen shinen

“Ik dacht vandaag – één ding moet ik doen – en dat is genieten. Fonq heeft dat volgens mij ook gedaan, die vond het fantastisch om nu voor de derde keer weer de ring in te gaan. We hebben samen kunnen shinen. Je ziet het hele seizoen al dat we in de wedstrijden groeien en dat is ook wat hier in Parijs gebeurde. We hebben er elke dag een tandje bij op gedaan, echt fantastisch”, vertelt Rixt van der Horst.

Liefde op eerste gezicht

“Ik heb Fonq nu ruim acht maanden, toen ik hem voor het eerst zag was het echt liefde op het eerste gezicht. Ik wist meteen: dit is hem. Dit paard doet echt iets met je. Ook toen ik er voor het eerst op zat voelde ik vanaf minuut één dit gaat heel bijzonder worden.”

Net begonnen

“Wij waren voor de paradressuur natuurlijk niet op zoek naar een hengst, maar zijn kwaliteiten waren zo goed, dat we toch zijn gaan kijken. Toen zag ik hem daar op de wasplaats staan en dacht ik meteen wow, dat is hem. Fonq is zo bijzonder, hij heeft echt een heel eerlijk en lief karakter en probeert mij zo goed mogelijk te snappen en te helpen. Hij geeft zich altijd voor de volle 100%. Ik weet ook zeker dat we samen nog hele mooie dingen gaan doen. We zijn net begonnen.”

Drie keer goud voor Hart

Van der Horst werd nipt voorbij gestreefd door de Amerikaanse Rebecca Hart met Floratina (v. Fidertanz). Zij scoorden 83,534% en wonnen daarmee na individueel goud en teamgoud nu ook kürgoud.

Brons voor Baker

Net als in de individuele proef won Natasha Baker brons. Met Dawn Chorus (v. Dimaggio) danste de Britse amazone naar 77,140%.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS