Wim van Dijck nieuwe teamveterinair paradressuur

Wim van Dijck is de nieuwe teamveterinair voor de paradressuurpaarden. Van Dijck volgt Jan Greve op die deze taak een jaar vervulde.

In april van 2019 trad Wim van Dijck aan als teamveterinair voor de reiningpaarden en nu zijn ook de paradressuurpaarden aan zijn zorgen toevertrouwd.

Van Dijck neemt deze taak over van Jan Greve die jaren lang teamveterinair was bij verschillende disciplines, waarvan het laatste jaar veterinair van de paradressuurpaarden.

Wim van Dijck is onder andere zes jaar lang verbonden geweest aan praktijk De Watermolen van Jan Greve en werkte later bij paardenkliniek Venlo. Inmiddels is Wim al ruim 10 jaar werkzaam voor dierenartsenpraktijk Moergestel.

Bron KNHS