Winnend debuut voor Rixt van der Horst met Eisma’s Akuna Matata in Waregem

Para dressuur amazone Rixt van der Horst is nog maar enkele weken een combinatie met Eisma's Akuna Matata. Vandaag reed de amazone uitkomend in Grade 3 naar een klinkende overwinning op de internationale para dressuur wedstrijd in Waregem.

Van der Horst noteerde een score van 71.35% . Tweede werd de voor Canada uitkomende Roberta Sheffield met Fairuzza (71.20%)

Nederland bovenaan

Ook in Grade 4 en 5 lieten de Nederlandse combinaties van zich horen. In Grade 4 ging de overwinning ook naar Nederland. Demi Uijtewaal stuurde haar Winando RFS naar het oranje lint door een score te noteren van 72.30%. In Grade 5 hield Frank Hosmar de oranje eer hoog. Hij reed naar de tweede plaats en een score van 73.97% met zijn Guetta.

