Witte van Moort sponsor van Para-Dressuurruiters TeamNL

Witte van Moort was al jarenlang de trouwe sponsor van de KNHS-Para Trophy's en ook voor de aankomende jaren blijft Witte van Moort de Para Dressuur ondersteunen. Tot en met de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs heeft Witte van Moort zich samen met de Nederlandse Loterij (NLO), hoofdsponsor van TeamNL, verbonden als teamsponsor van het Para-dressuurteam dat nu de naam NLO-WVM-TeamNL Para Dressuur Team heeft gekregen.

Eerste speerpunt voor het NLO-WVM-TeamNL Para Dressuur Team is het Wereldkampioenschap dat dit jaar van 6 tot en met 14 augustus in het Deense Herning wordt verreden. Daar kunnen de ruiters van bondscoach Joyce Heuitink een ticket voor de Paralympische Spelen in Parijs verdienen.

Teambrons Rio 2016

De Paradressuur-equipe van TeamNL won op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro teambrons, op de Spelen van 2021 in Tokio teamzilver en het doel voor Parijs is uiteraard weer een teammedaille met als ultieme doel goud. Ook individueel zijn er al geweldige paralympische successen geboekt, met het goud van Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P. in Tokio als ultieme bekroning.

“We zijn natuurlijk enorm blij met de ondersteuning van Witte van Moort. Dat maakt het mogelijk voor ons om het voorbereidingstraject van de paradressuurruiters verder te optimaliseren. Eén van de optimalisaties is bijvoorbeeld de inzet van experts tijdens het voorbereidingstraject”, vertelt Iris Boelhouwer, technisch directeur van de KNHS.

Warm hart voor paardensport

Witte van Moort draagt de paardensport al jaren een warm hart toe, met in het bijzonder de Para Dressuur. In de persoon van Petra van Moort, zelf paardenliefhebber en fanatiek dressuur amazone, heeft de Para sport altijd kunnen rekenen op flinke support. Waar de organisatie Witte van Moort eerst de Para Dressuur en Men competities onder haar vleugels heeft genomen, is het nu de beurt aan de top van de Para Dressuur op internationaal niveau.

“We zijn blij dat we als Witte van Moort kunnen meehelpen aan de verdere ontwikkeling van de Para Dressuur”, zegt Petra van Moort. “Het Paralympische ticket is natuurlijk een prachtige doelstelling. Ik vind het mooi dat wij als organisatie kunnen bijdragen aan het realiseren van deze ambitie. Ook persoonlijk voel ik me erg bij het team en de sport betrokken.”

Bron: KNHS