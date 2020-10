World Mental Health Day: Sanne Voets breekt lans voor meer aandacht voor elkaar

Vandaag wordt er over de hele wereld stilgestaan bij mentale gezondheid. Een goede zaak, vindt paradressuuramazone Sanne Voets. Zij presteerde op haar best op wereldkampioenschappen en de Paralympische Spelen. “Ook je mentale welzijn moet je blijven onderhouden.”

2020 was misschien wel het jaar waarin we het meest geconfronteerd werden met mentale problemen. Er was door de coronacrisis veel onzekerheid en angst over gezondheid, werk en inkomen. Niet eerder was de onzekerheid over onze toekomst zo groot. Paradressuuramazone Sanne Voets postte vanmorgen een persoonlijk bericht op haar website. “Veel mensen denken bij mentaal gezondheid meteen aan depressies. Of, in een sportcontext, aan wedstrijdzenuwen. Maar het is veel meer dan dat. Het is een onderdeel van je gezondheid, waar je aan kunt werken. Net als je fysieke conditie. Hang je de hele dag op de bank, dan is dat slecht voor je gezondheid. Dat geldt ook voor je mentale toestand.”

Zonde van de energie

Mentale problemen kunnen zich fysiek uiten. Denk aan hoofdpijn, gespannen schouders en een grotere vatbaarheid voor infecties. Maar als je niet lekker in je vel zit, kan dat ook op andere manieren energie kosten. “Voor een sporter is dat extra onhandig, want die enige wil je liever anders gebruiken. Zenuwen, onzekerheid en je druk maken over iemand anders zijn dingen die we in de sport veel tegenkomen maar hartstikke zonde zijn van je energie. Het scheelt je zoveel als je de situatie accepteert, je erop aanpast en je richt op wat belangrijk is. En dat kun je trainen.”

Handvatten

Voets bezocht zelf in 2007 voor het eerst een sportpsycholoog, toen daar zeker in de paardensport nog lacherig over werd gedaan. “Ik leerde handvatten om doelen te stellen, te ontspannen en mijn gedachten positief bij te sturen. Inmiddels ben ik niet meer de extreme perfectionist en control freak die ik was. Niemand is perfect, dus eis dat ook niet van jezelf. Ik ben nog steeds graag tot in de puntjes voorbereid, maar durf er ook op te vertrouwen dat ik om kan gaan met onverwachte wendingen. En hoewel ik kritisch ben op mezelf en de lat heel hoog leg, kan ik ook tevreden zijn met kleine stapjes. Ik heb meer oog voor andere dingen die belangrijk zijn, zonder concessies te doen aan mijn sportieve ambities. Die ontwikkeling heeft me een leuker mens gemaakt.”

Ga het gesprek aan

Ook na het winnen van alle denkbare prijzen blijft Voets aan haar mentale welzijn werken. “Ik hou mijn mind fit door veel te sporten naast het rijden. Met krachttraining en duurtraining op de racefiets maak ik mijn hoofd leeg. Mediteren helpt me rust te brengen als mijn gedachten weer eens op hol slaan. En ik vind veel steun bij mensen om me heen. Met hen praat ik over wat gebeurtenissen met me doen en hoe ik die anders kan bekijken.” Zelf staat ze te boek als mentaal enorm weerbaar, na het te boven komen van heftige tegenslagen en presteren onder grote druk. Haar advies? “Ga na welke overtuigingen en gevoelens jouw geluk en prestaties in de weg zitten. En praat daarover met een vriend, je moeder, een psycholoog. Het gesprek aangaan is de eerste stap!” Ook wie wél lekker in zijn vel zit, moedigt ze aan. “Vraag wat vaker aan mensen om je heen hoe het nu écht met ze gaat. Luisteren, zonder een oordeel te vellen, kan de ander veel goed doen. Want aandacht is een van de mooiste dingen die je iemand kunt geven.”

Bron: Persbericht