Yvette Overgoor wint individuele proef Grade III in Riesenbeck

Yvette Overgoor heeft in Riesenbeck de individuele proef van Grade II gewonnen. Met de Rubels-zoon Alexander scoorde de amazone 69,167%. Een dag eerder won Overgoor ook al de landenproef, toen met een score van 72,108%.

In Grade IV viel Melissa Janssen met twee paarden in de prijzen. Haar proef met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal OLD) was goed voor 72,033% en leverde de tweede prijs op. Met Dreamy-Boy (v. Dream On) werd ze met 69,553% vijfde.

In Grade II was er een derde prijs voor Annemarieke Nobel. Met Doo Schufro (v. Doolittle) liet ze 68,988% optekenen.

Uitslagen.