Zypria, Ceda, Dimitri en Webron krijgen N.O.P. status

Er zijn vier nieuwe paarden vastgelegd door de Stichting Nederlands Olympiade Paard. Het N.O.P.-achtervoegsel is voor springpaard Zypria S (v. Canturo), paradressuurpaard Webron (v. Sir Sinclair) en de eventers Ceda (v. Aragorn) en Dimitri (v. Vaillant). De vier nieuw vastgelegde paarden zullen zolang het contract loopt in de sport uitgebracht worden onder hun huidige naam met het achtervoegsel N.O.P. In totaal staan momenteel twaalf paarden onder contract bij het N.O.P..

In aanloop naar de Olympische- en Paralympische Spelen komende zomer in Tokio heeft Stichting Nederlands Olympiade Paard de vier paarden aan de collectie toegevoegd. De door het college van KNHS bondscoaches voorgestelde paarden zijn talentvol en ook al succesvol voor TeamNL. Het gaat om het springpaard Zypria S van Willem Greve, het dressuurpaard Webron van para-amazone Maud de Reu en de eventingpaarden Ceda van Merel Blom en Dimitri van Raf Kooremans. Deze vier paarden komen in het vervolg op de wedstrijden uit met N.O.P. achter hun naam.

In overleg met bondscoaches

Het bestuur van Stichting Nederlands Olympiade Paard heeft op voorspraak van de bondscoaches Rob Ehrens (springen), Joyce Heuitink (para-dressuur), Alex van Silfhout (dressuur) en Andrew Heffernan (eventing) de vier paarden vastgelegd. De eigenaren hebben voorafgaand aan Jumping Amsterdam de contracten getekend. Het N.O.P., dat financieel ondersteund wordt door NOC*NSF, levert een bijdrage in de kosten die de eigenaren hebben om hun paard aan te houden voor de topsport.

Zypria S

Ruiter: Willem Greve (Markelo)

Afstamming: Canturo x Lux Z

Geslacht: Merrie

Geboortejaar: 2007

Stamboek: Holsteiner

Fokker/Eigenaar: Julius-Peter Sinnack (Bocholt, Dld)

Zypria S wordt gereden door Willem Greve en deze combinatie is, na een succesvol Nations Cup seizoen in 2019, opgenomen in het Olympisch kader. In de Longines FEI Nations Cup Finale in Barcelona bleven ze dubbel foutloos nadat ze eerder in het seizoen goed presteerden in de Nations Cup wedstrijden van Rome, Sopot, Geesteren, Aken en Calgary. In de Canadese stad werden ze bovendien fraai zesde in de Grote Prijs.

Bondscoach Rob Ehrens vertelt over Zypria S en Willem Greve: “De combinatie doet het steeds beter in de sport en heeft het afgelopen driekwart jaar heel constant gepresteerd.”

Webron

Amazone: Maud de Reu (Zwolle), Grade III

Afstamming: Sir Sinclair x Landwind II B

Geslacht: Ruin

Geboortejaar: 2003

Stamboek: KWPN

Eigenaar: Boris Braam

Maud de Reu en Webron haalden vorig jaar internationaal vele top 5 klasseringen in de internationale driesterren-wedstrijden in Überherrn, Kronenberg en Mannheim. De combinatie is opgenomen in het Paralympisch kader. Bondscoach Joyce Heuitink: “Webron is een paard met veel kwaliteit en ervaring, die het afgelopen jaar bewezen heeft met de wereldtop mee te kunnen. De combinatie Maud de Reu en Webron heeft veel potentie, een duo dat zeker behouden moet blijven voor Nederland.”

Ceda

Amazone: Merel Blom (Aalten)

Afstamming: Aragorn x Con Air

Geslacht: merrie

Geboortejaar: 2010

Stamboek: Holsteiner

Eigenaar: J.M.J. Blom & Stal Hulsman B.V.

Eventing bondscoach Andrew Heffernan licht zijn keuze voor Ceda van Merel Blom toe: “Het is na Bayro van Tim Lips op dit moment het beste eventingpaard in Nederland. Ceda is een heel allround relatief jong paard en ze heeft een grote toekomst voor zich.”

Merel Blom en Ceda finishten de CCI4*-S in het Poolse Sopot vorig jaar september op de vierde plaats. In Boekelo werden ze Nederlands kampioen. De combinatie is opgenomen in het Olympisch kader.

Dimitri

Ruiter: Raf Kooremans (Turnhout)

Afstamming: Vaillant x Enrico

Geslacht: ruin

Geboortejaar: 2008

Stamboek: KWPN (Dutch warmblood)

Eigenaar: M. en P. Colpaert & P. en T. Klaasen

Dimitri vormde vorig jaar tijdens Military Boekelo pas twaalf weken een combinatie met Raf Kooremans en zette daar een goed resultaat neer. Het paard presteert sterk in alle drie de onderdelen. Deze combinatie is eventueel een optie voor de Olympische Spelen in Tokyo mocht onverhoopt een van de combinaties Lips – Bayro of Blom – Ceda uitvallen. Raf Kooremans was voorafgaand aan Boekelo met Dimitri vijfde tijdens CCI3*-S Langenhagen en twaalfde individueel in de FEI Nations Cup van CCIO4*-S Waregem.

Bron: Persbericht Stichting N.O.P. / Horses.nl