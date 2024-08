Paradressuurteam gaat voor goud: ‘Wij doen niet onder voor de concurrentie’

In het observatietraject richting de Paralympische Spelen was al duidelijk dat bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink over een aanzienlijk aantal sterke Parijs-kandidaten beschikte en genoeg te kiezen had. De keus viel uiteindelijk op Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P., Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P., Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq en Annemarieke Nobel met Doo Schufro. Na teambrons in Rio en teamzilver in Tokio heeft Van Rooijen-Heuitink voor Parijs een duidelijk doel voor ogen: zij gaat met haar team voor goud.