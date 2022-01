Pasgetrouwde Sarah Tubman en KWPN’er First Apple beste in Grand Prix

Aan de vooravond van de wereldbekerwedstrijd dressuur deze week in Wellington, was er een nationale Grand Prix voor de Amerikanen in Ocala. Sarah Tubman (geboren Lockman) opende het nieuwe jaar goed. De Amerikaanse die onlangs trouwde met 4* jurylid Lee Tubman, stuurde haar Vivaldi-zoon First Apple naar de winst in de Grand Prix en de Special.

Afgelopen weekend reed Sarah Tubman First Apple, gefokt door Nico van Maaswaal, in de GP en de Special naar 70+-scores. “Dit weekend waren we enkele nieuwe ideeën en ‘versnellingen’ aan het uittesten om ons klaar te stomen voor het CDI-seizoen van dit jaar,” zei Tubman, die individueel goud en teamzilver won met het Amerikaanse team op de Pan American Games van 2019 met First Apple. “Apple was super en goed bij de les, maar ik liet het wat lopen en kreeg ongewone fouten. Om de fouten weg te poetsen waren we hier voordat we naar de eerste internationale wedstrijd gaan – en hij is een jong grand prix paard, dus hoe meer kilometers, hoe beter.”

De twaalfjarige First Apple was in Nederland succesvol tot en met de Lichte Tour onder Patrick van der Meer voordat hij in 2018 naar Amerika werd verkocht.

