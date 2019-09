Patrik Kittel debuteert met Eddieni in CDI3* Fot

Gisteren maakte Malin Wahlkamp-Nilsson op haar Facebook pagina bekend dat ze in verwachting is. De stalamazone van Patrik Kittel krijgt in februari haar eerste kindje, een dochter. Kittel heeft de teugels overgenomen van de KWPN'er Eddieni (v. Johnson) waarmee de Zweedse in de Grand Prix succesvol was. Het debuut van de nieuwe combinatie is dit weekend in het Hongaarse Fot.

De opvallende Johnson-zoon Eddieni is sinds 2017 in eigendom van Masahiro Kosaka. De 63-jarige Japanner kocht de ruin met het oog op de Olympische Spelen in Tokio. Vorig jaar reed Kosaka het paard op Lichte Tour niveau in Spanje waarna Malin Wahlkamp dit voorjaar de training van Eddieni overnam. Het paar won onder meer de Grand Prix en de Special in Nieuw en Sint Joosland en Compiègne.

Met het naderen van de Spelen in Tokio heeft Kosaka nu weer het overgenomen in een poging zich te plaatsen voor de Spelen in zijn land. Patrik Kittel leidt de dagelijkse training. “Patrik Kittel heeft ook de training van Eddieni in september overgenomen,” vertelde Kosaka aan Eurodressage. “Eddieni en ik hebben trainen wanneer hij op stal is, ongeveer 4 dagen per week. Natuurlijk helpt Malin ons nog steeds wanneer Patrik niet beschikbaar is in de stal.”

Nu Malin Wahlkamp-Nilsson in verwachting is, zal Patrik Kittel Eddieni uitbrengen op een aantal wedstrijden, de eerste dit weekend in het CDI3* In Boedapest-Fot.

Lees over de plannen van Masahiro Kosaka met Eddieni richting de Spelen op Eurodressage.

Bron Eurodressage/Facebook