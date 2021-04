Patrik Kittel domineert GP met twee nieuwe paarden

Op Schloss Wickrath was Patrik Kittel met twee nieuwe, interessante, paarden de beste in de verkorte Grand Prixproef. De in Duitsland woonachtige Zweed won met de negenjarige Westfaalse merrie Forever Young HRH (v. Fürst Fugger). Bij haar debuut scoorde het nieuwe talent van Kittel direct 78,023%. De ruiter heeft de merrie in bezit samen met Arlette Jasper Kohl. "Het is echt een geniaal paard!" liet de winnaar optekenen.