Patrik Kittel en Lyndal Oatley: ‘We doen het omdat we ervan houden’

FEI Dressage maakte een reportage van het echtpaar Patrik Kittel en Lyndal Oatley. Ze vertellen hoe ze elkaar hebben ontmoet, hun leven op de prachtige stallen in Nottuln en over hun plannen in de toekomst. Kittel is hier duidelijk over: "Ik wil me blijven ontwikkelen en beter beter worden."

Sinds 2005 woont en werkt Patrik Kittel op het prachtige complex van de familie Tecklenborg in Nottuln. In 2010 trouwde hij met Lyndal Oatley en runnen ze samen de dressuurstal met ongeveer 20 paarden.

‘Na de derde keer zei ik ja’

“We hebben elkaar ontmoet toen Lyndal bij mij een paard kocht”, vertelt Patrik Kittel in het interview met FEI Dressage. “Ze wilde ook meteen komen trainen terwijl ik dat toen nog niet echt deed, maar ik zei oké, je kunt komen. Of het liefde op het eerste gezicht was? Nou……ze vroeg me drie keer mee uit eten te gaan. Ik vond dat ik geen persoonlijke relaties met klanten kon hebben. Maar na de derde keer vragen ging ik toch mee uit en toen viel ik ook direct voor haar! Ik wist meteen dit is de vrouw van m’n leven. Een week later woonde bij me in.”

‘Viel steeds van paard bij eerste sprong’

Over hoe het paar in de paarden belandden is verschillend. Lyndal Oatley vertelt hoe ze als klein meisje in Australië al met pony’s en paarden is groot gebracht. Bij Patrik Kittel ligt het anders, hij komt niet uit een aarden familie. “Een vriendinnetje had pony’s”, vertelt hij, “en ik ging daar rijden. Ik vond het meteen erg leuk. Ik ben gaan dressuur rijden omdat mijn eerste paard niet wilde springen en ik er steeds afviel bij de eerste sprong.”

‘Met hard werken word je kampioen’

Kittel: “Ik was destijds ook erg naïef. Ik dacht ik verhuis naar Duitsland, daar ga ik heel hard werken en dan wordt ik Olympisch kampioen. Dat zat in mijn hoofd.” Oatley vult aan: “Dat zit nog steeds in je hoofd.”

Oatley’s passie door Spelen in Sydney

Lyndal Oatley’s carrière werd bepaald door de Olympische Spelen in Sydney. Daar zag ze Anky van Grunsven en Isabell Werth rijden en ze dacht dat wil ik ook gaan doen. Ze wilde verder in de dressuur, ook in zo’n stadion rijden en wedijveren met haar idolen. Oatley verhuisde naar Duitsland, kwam terecht bij Kittel en “zo bleef ik aan hem vastzitten”, aldus Lyndal. Bekijk hieronder de video met onder andere beelden van Kittel en Scandic en Oatley met Sandro Boy.

Bron FEI Dressage