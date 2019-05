Patrik Kittel pakt Grand Prix Compiègne, Emmelie Scholtens net naast podium

Patrik Kittel zette vanmiddag in het Franse Compiégne de Grand Prix op zijn naam. De Zweed troefde Carl Hester, Helen Langehanenberg en Emmelie Scholtens af in de Grand Prix.

Kittel kwam met Well Done de la Roche CMF (v.Fuerstentraum) tot een score van 77,283% en sleepte daarmee de overwinning in de wacht. Carl Hester en Hawtins Delicato (v.Diamond Hit) scoorden 76,348% en moesten in Kittel hen meerdere erkennen.

Net niet voor Scholtens

Helen Langehanenberg zette met haar 17-jarige routinier Damsey FRH (v.Dressage Royal) een percentage neer van 75,957 en werd daarmee derde. Emmelie Scholtens noteerde van de Nederlanders het beste resultaat. De amazone stuurde Desperado (v.Vivaldi) naar een persoonlijk Grand Prix record van 74,804% en viel daarmee net naast het podium op plaats vier.

Nederland voorlopig vierde

Na de Grand Prix staat het Nederlandse team voorlopig op een vierde plaats. Patrick van der Meer (Zippo) werd 16e, Danielle Heijkoop (Badari) 19e en Tommie Visser (Chuppy Checker CL) 23e en was daarmee het streep resultaat in de Grand Prix. Met de vierde plaats van Scholtens erbij staat Nederland voorlopig op een totaal van 39 plaatsingspunten. Met nog twee onderdelen te gaan ligt de strijd om het podium nog open voor het team van de debuterende senioren bondscoach Alex van Silfhout. Groot-Brittannië gaat aan de leiding (14 punten) gevolgd door Zweden (17 punten) en de Verenigde Staten (36 punten).

Bekijk hier de uitslag.

