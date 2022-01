Patrik Kittel wint met topscore GP in Ankum

Op de eerste nationale dressuurwedstrijd in Ankum van dit jaar was Patrik Kittel gisteren de beste in de Grand Prix. Hij reed zijn relatief onervaren paard Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) naar een topscore van 78%. De Zweedse dressuurruiter debuteerde vorig jaar met de tienjarige merrie. Kittel startte haar slechts twee keer in de Zware Tour. Gisteren was het haar derde wedstrijd.

In maart 2020 schafte Patrik Kittel de Westfaalse merrie Forever Young HRH aan met het oog op de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Kittel zei destijds over zijn nieuwe aankoop: ”Nadat ik de merrie de eerste keer gereden had, merkte ik meteen dat ik nog niet eerder zo’n goed paard heb gehad. Ze is ontzettend getalenteerd. Daarom deed ik er alles aan om haar aan te kopen voor mezelf.”

Twee wedstrijden vorig jaar

Forever Young was door Caroline Burema in de Lichte Tour uitgebracht voordat de merrie bij Kittel op stal kwam. Vorig jaar reed de Zweed een nationale Grand Prix waar het paar ruim 78% scoorde. In hun internationale debuut in Donaueschingen ging het minder goed, daar eindigden ze met ruim 64% op de dertiende plek.

Kittel: ‘Kwaliteit is next level’

In Ankum had het paar hun niveau weer terug, Kittel won met de merrie unaniem met 78%. Op zijn Facebook pagina schrijft Kittel: “Wow!!! Winnen Gp met 78 vandaag Forever jonge aka Flo, hou van dit paard … we zijn nog steeds leren en fine tuning, maar de kwaliteit is gewoon next level.”

Zoom tweede in Duitse S

30 combinaties gingen in de S-klasse van start. In de eerste groep werd Juliane Brunkhorst met de achtjarige Escolar-zoon Elitist eerste met 76,230%. Helen Langehanenberg werd tweede met de NRW-staathengst Zoom (v. Blue Hors Zack). Het paar kreeg 74,762%. Op de derde plaats eindigden Laura Strobel en de Westfaalse hengst Valparaiso (v. Vitalis) met 73,651%. Hedda Ottmann-Droege won met de Fürstenball-dochter Federle de tweede afdeling met 74,802%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron St.Georg/Facebook