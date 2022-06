Patrik Kittel wint Zweeds dressuurkampioenschap

Patrik Kittel won zondag met Fuhur 6 (v. Fürstenreich) het Zweeds kampioenschap dressuur. In de kür op muziek haalde Kittel met 77,635% dik de hoogste score binnen. Het zilver ging naar Johanna DueBoje, die met Mazy Klövenhöj (v. Bocelli) een kleine 2,5 punt achter Kittel bleef.

Het brons was voor Natalie Oldfors en Mickey M (v. Metall). Zij was vijfde in de kür op muziek, maar haar goede score in de Grand Prix eerder in de week, bracht haar naar brons. Kittel was de bekendste naam op de startlijst van het Zweeds Kampioenschap, zijn internationaal bekende collega’s waren er niet allemaal bij vandaag.

Uitslag