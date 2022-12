Paul Jöbstl nieuwe ruiter van U25 kampioen Elastico

De KWPN-hengst Elastico (v. Johnson) is verhuisd naar de stallen van de Oostenrijker Paul Jöbstl. De zwarte hengst was in Nederland succesvol onder Saskia van Es. En internationaal won de zoon van Johnson door onder Raphael Netz die op het EK U25 in 2021 teamgoud en individueel zilver won.

Elastico is gefokt door Sophie Textor en Johan Frencken en werd door Saskia van Es opgeleid tot op Grand Prix niveau. In 2019 werd de hengst aangekocht door de Japanse Akane Kuroki met het oog op de Olympische Spelen. De Spelen haalde de combinatie niet en Raphael Netz nam de teugels over.

Teamgoud en individueel zilver

Netz stuurde Elastico vorig jaar op het EK voor U25 ruiters naar een gouden medaille met het team en individueel won het paar zilver. Dit jaar reed Akane Kuroki de hengst zelf weer een aantal keren de internationale ring binnen in de hoop met het Japanse team naar het WK in Herning te kunnen. De resultaten waren echter niet hoog genoeg.

Paul Jöbstl

Eurodressage meldt nu op de site dat Elastico naar Oostenrijk is verhuisd. De talentvolle Paul Jöbstl is de nieuwe ruiter van de hengst. Op Instagram schrijft hij: “Welkom in de familie Elastico. Ik ben meer dan trots om je aan mijn zijde te hebben en kan niet wachten op onze toekomst samen… Kan mijn vader niet genoeg bedanken voor het geven van deze grote kans.”

Bron Eurodressage/Instagram