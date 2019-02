Paul Schockemöhle op zoek naar dressuurruiter

De grootste hengstenhouder van Duitsland is op zoek naar een dressuurruiter of -amazone om zijn team te komen versterken. Paul Schockemöhle liet een advertentie plaatsen op Eurodressage, waarin hij aangeeft per direct op zoek te zijn naar een professionele dressuurruiter, die de ambities heeft om kwaliteitsvolle jonge paarden en bekende hengsten uit te brengen.