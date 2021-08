Pavo Cup: Las Vegas wint met monsterscore bij vijfjarigen

Las Vegas (v. Ferdeaux) heeft de Pavo-cup voor vijfjarige paarden gewonnen met een topscore van 285,2. In de finale wilde Philipp Hess de kapitale hengst eigenlijk een 11 geven voor het overrijden, maar dat mocht niet. De twintig centimeter kleinere merrie Lightning Star (v. Ferguson) won het zilver met 280,4 punten. Derde werd de ruin Lord Platinum (v. Ferguson) met 271 punten.

Naast de basisgangen reed Philipp Hess bij de vijfjarige paarden ook contragalop, verruimingen en stap-galop overgangen. Lord Platinum (Ferguson x Bretton Woods) was de eerste die door Philipp Hess wordt nagereden. Voor Christopher Hess, die zijn zoon begeleidde en commentaar gaf, is dit een perfect voorbeeld van een Happy Athlete. In de eerste ronde werd dit paard voorgesteld Curro Benitez Sanchez. “Een zeer goede balans” aldus Hess.

Lightning Star

Lightning Star RR (Ferguson x De Niro) kwam als tweede aan de beurt. De merrie, gefokt bij Platinum Stables, kreeg in de eerste finaleronde 92,4 punten. Hess Ssr: “Een heel energiek en krachtig paard, met veel potentie voor verzameling.”

Philipp: “De merrie is heet, maar niet schrikkerig, ze geeft een heel goed gevoel.”

Blikvanger

Las Vegas (Ferdeaux x Wynton) is met ruim 1m80 een stuk groter dan de kleinere merrie die hem voorging. Hess sr: “Dit is een fascinerend paard, hij is heel erg goed en eist alle aandacht op. Las Vegas heeft veel natuurlijke aanleg om bergop te gaan.” Tegen zijn zoon: “Ik heb je nog nooit zo’n paard zien rijden, Philipp.” Er zijn complimenten aan het adres van Franka Loos voor de opleiding. Nog voor de uitslag bekend wordt gemaakt feliciteert Hess Sr heel Nederland al met dit paard. Philipp stapt af en meldt: “Ik kreeg een geweldig gevoel op dit paard. Hij kan goed naar voren en terug, is licht aan de hulpen en zit super.” Geen verrassing dus dat er een tien komt om de topscore van deze KWPN-hengst compleet te maken.

Las Vegas met fokkers en eigenaren. Foto: Melanie Brevink – van Dijk.

Dinja van Liere vier met Lowlands en vijf met Leonidas

De nummers vier en vijf van de einduitslag worden beide gereden door Dinja van Liere. Lowlands (Millennium x Donnerball) wordt vierde, Leonidas (Trafalgar x Alexandro P) vijfde.

Complete uitslag volgt later.

Bron: Horses.nl