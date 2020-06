Pavo-winnaar Fenix debuteert winnend in Duits ZZ-Zwaar

De KWPN-ruin Fenix (v. Vivaldi) versloeg als vijfjarige én als zesjarige alle hengsten in de Pavo Cup onder het zadel van Emmelie Scholtens. Inmiddels staat het paard in Duitsland op stal bij Patrick Kittel en debuteerde Fenix vandaag met stalamazone Mahlin Wahlkamp-Nilsson in het S* (ZZ-Zwaar). Met 71,508% won het duo hun rubriek.