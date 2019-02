Peeters, Van Baalen en Retera ondersteunen bondscoach Van Silfhout

Alex van Silfhout werd in januari aangesteld als bondscoach van het Nederlandse dressuurteam. Van Silfhout wordt in deze functie ondersteund door een klankbordgroep. De KNHS heeft bekend gemaakt dat deze bestaat uit Jan Peeters, Coby van Baalen en Karin Retera.

Dit trio zal Van Silfhout, indien nodig, adviseren. Alex van Silfhout blijft daarbij eindverantwoordelijk voor zijn taken en besluiten als bondscoach. Jan Peeters fungeert als voorzitter van de klankbordgroep. “Met deze ervaren mensen willen we Alex van Silfhout optimaal ondersteunen in aanloop naar belangrijke sportieve momenten zoals het EK Dressuur dit jaar in Rotterdam en natuurlijk de Olympische Spelen in Tokyo”, vertelt Technisch directeur Maarten van der Heijden.

Bron: KNHS