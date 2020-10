Pepo Puch’s Para-Olympische paard Fine Feeling S overleden

Door een ongeluk in de wei is Pepo Puch's para-paard Fine Feeling S (v. Fabriano) overleden. Puch won met de Hannoveraanse merrie Olympisch goud in Londen. De website Eurodressage schreef gisteren dat 'Fifi' moest worden ingeslapen vanwege de ernst van de verwondingen door het ongeluk. Ze werd 23 jaar oud.

De Oostenrijkse dressuuramazone Katharina Stumpf was de eerste die Fine Feeling S op wedstrijden uitbracht. Internationaal startte de combinatie in de Lichte Tour. In 2011 kwam de Hannoveraanse merrie bij para-ruiter Pepo Puch. Fify, zoals de merrie werd genoemd, speelde een belangrijke rol in de carrière van Puch.

Samen met Fine Feeling S won Pepo Puch een gouden medaille en een bronzen medaille op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Het paar haalde vijf Europese titels binnen. Op de wereldruiterspelen in Caen wonnen ze twee zilveren medailles. Ze streden op Grade 1B-niveau.

