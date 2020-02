Peters en Suppenkasper op kop in WB Grand Prix: ‘Elke wedstrijd ietsje beter’

Steffen Peters stuurde Suppenkasper (v. Spielberg) met een persoonlijk record score van 76.869% naar de zege in de wereldbeker Grand Prix tijdens het Global Dressage Festival in Wellington. "Elke wedstrijd gaat het ietsje beter", zei de 55-jarige Amerikaan, die het vertrouwen van de sensibele KWPN'er weer stukje bij beetje opbouwt aan het begin van het nieuwe seizoen. "Ik hoorde een tentdoek klapperen, maar 'Mopsie' merkte het niet eens en dat is een enorme stap voorwaarts!"

“Wanneer een paard zo goed rijdbaar is, zo zacht in het contact, zo mooi in het frame, hij kan vertrekken op elk moment en komt ook weer op elk moment terug, hij gaat zo gemakkelijk zijwaarts – zo ongelooflijk rijdbaar – dat is een gevoel waar je een tien voor geeft”, vertelde een blijde Steffen Peters na afloop over zijn twaalfjarige Suppenkaser. “Ik zou willen dat de juryleden konden ervaren wat een ongelooflijk gevoel dit paard kan geven.”

‘Er zit nog veelmeer in’

Gisteren scoorde Peters met Suppenkasper een persoonlijk record van 76.869%, “maar er zit nog veel meer in”, aldus Peters. Er prijkten enkele negens en veel achten op de protocol van de combinatie en die cijfers werden vooral in het galopgedeelte gehaald.

Aquamarijn vierde

De top zes van de Grand Prix kwamen allemaal boven de 70%. Olivia LaGoy-Weltz scoorde 73.891% met Lonoir (v. De Noir) en werd tweede. De derde plek ging naar de Deense Agnete Kirk Thingaard de elfjarige DWB hengst Blue Hors Zatchmo (v. Blue Hors Zack) met 71.413%. De KWPN-merrie Aquamarijn (v. United) werd vierde onder Yvonne Losos de Muñiz met 70.761%.

Kijk hier naar de proef van Peters en Suppenkasper.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht AGDF Wellington