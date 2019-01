Peters en Suppenkasper oppermachtig in Grand Prix Temecula

Terwijl Laura Graves in Wellington de kür voor de wereldbeker won, was aan de andere kant van de Verenigde Staten Steffen Peters die met Suppenkasper zijn visitekaartje afgaf in de Grand Prix voor de Special in Temecula. Hij won de Grand Prix met overmacht, hij scoorde met de Spielberg-zoon 79.239%. Nick Wagman volgde op de tweede plaats met de KWPN'er Zenith (v. Painted Black) met 65.109%.

Voor Steffen Peters en Suppenkasper was het weer hun eerste optreden na de wereldruiterspelen in Tryon. In de 3* Grand Prix voor de Special in Temecula liep het paar direct naar een nieuw persoonlijk record van 75.804%. Achter hem werd Nick Wagman met de vijftienjarige KWPN’er Zenith op ruime afstand tweede.

In de Grand Prix voor de wereldbeker Liep het voor Nick Wagman beter. Deze won de Amerikaan op de elfjarige Johnson-zoon Don John met 69.978%.

Bron Dressage News