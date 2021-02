Peters en Suppenkasper overtuigen opnieuw en blijven ongeslagen

Er staat geen maat op Steffen Peters en zijn Spielberg-zoon Suppenkasper. Gisteravond liep het paar overtuigend naar de zege in de 5* Grand Prix op het Global Dressage Festival in Wellington. In veertien maanden tijd was dat de achttiende internationale overwinning op rij. "Mopsie lijkt er klaar voor te zijn", kijkt Peters tevreden vooruit richting de Spelen in Tokio.

Steffen Peters kwam in de Grand Prix voor de kür op muziek tot een percentage van 77.109%. Suppenkasper kreeg hoge punten in de galoptoer, maar ook voor zijn uitgestrekte draf en appuyementen. Peters: “Hij zit heel constant in de 76, 77 procent, en ik weet dat ik nog wat meer kan vragen. Vandaag had hij een hele nette proef met een goede, ontspannen stap, dus ik ben ontzettend blij.”

Ook KWPN op twee en drie

Op ruime achterstand werd Katherine Bateson Chandler tweede met de Contango-zoon Alcazar. Het paar scoorde 69.913%. Guenter Seidel pakte de derde plaats op de KWPN-merrie Equirelle (v.Florett AS) met een percentage van 69.304.

Sabine Schut wint GP voor Special

In de Grand Prix voor de Special wonnen Sabine Schut-Kery en Sanceo (v. San Remo) met 74.522%. De 52-jarige amazone staat stevig op de Amerikaanse shortlist voor Tokio. Tweede werd Adrienne Lyle op de Rousseau-zoon Harmony’s Duval met 72.587%. Charlotte Jorst werd derde met Kastel’s Nintendo. Met de hengst van Negro kreeg Jorst 72.326%. Ook dit paar staat op de short list achter Schut en Lyle.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Persbericht AGDF Wellington