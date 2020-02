Peters en Suppenkasper verbeteren opnieuw pr en winnen kür

"Dit was nou zo'n kür die ik al zo lang gevisualiseerd had, het ging prachtig!", reageerde Steffen Peters nadat hij met Suppenkasper de kür voor de wereldbeker had gewonnen. Onder lamplicht van het Global Dressage Festival in Wellington reed de Amerikaan vannacht zijn Spielberg-zoon opnieuw met een pr-score van 83.495% naar de zege. Net als in de Grand Prix werd Olivia LaGoy-Weltz met Lonoir (v. De Noir) op ruime afstand tweede.

Steffen Peters reed met ‘Mopsie’ een nieuwe kür. Alleen de galopmuziek was een bekende melodie, daarmee galoppeerde zijn voormalig topper Ravel (v. Contango) naar menige overwinningen. De moeilijkheidsgraad was danig opgeschroefd en artistiek leverde de kür bij alle juryleden meer dan 85% op. Ook technisch kropen de percentages dicht tegen de 80%. De hoogste punten werden, net als in de Grand Prix, in de galoptour behaald.

‘Traantje wegpinken’

Met een eindtotaal van 83.495% kon Peters de overwinning niet meer ontgaan. Met dit resultaat kwalificeerde Peters zich voor de finale in Las Vegas. “Ik moest wel een traantje wegpinken. Ik bleef Mopsie zeggen ‘het lijkt erop dat we naar Las Vegas gaan.’ Ik denk dat ik er meer opgewonden over was dan hij.”

Aquamarijn opnieuw vierde

De uitslag van de kür was in de top van het klassement gelijk aan die van de Grand Prix. Olivia LaGoy-Weltz werd tweede op Lonoir met 79.365%. De derde plek ging naar de Deense Agnete Kirk Thingaard de elfjarige DWB hengst Blue Hors Zatchmo (v. Blue Hors Zack) met 77.635%. De KWPN-merrie Aquamarijn (v. United) werd vierde onder Yvonne Losos de Muñiz met 76.215%.

KWPN’er Mango Eastwood op kop in 3* GP

In de 3* Grand Prix haalde Ashley Holzer op de KWPN’er Mango Eastwood (v. Wynton) een unanieme zege met 72.761%. De voormalige Canadese Olympiër debuteerde met de zoon van Wynton in de internationale Grand Prix. Nick Wagman reed een andere KWPN’er, Don John (v. Johnson), naar de tweede plek met een percentage van 70.587%.

Kijk hier naar de winnende kür van Steffen Peters en Suppenkasper.

Klik hier voor de uitslagen.