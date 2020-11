Peters en Suppenkasper wederom op kop in GP Special met nieuw pr

Vorig weekend wonnen Peters en zijn KWPN'er Suppenkasper (v.Spielberg) op Thermal Dessert Park al de CDI3* Grand Prix Special en afgelopen weekend herhaalde de Amerikaan dat kunstje nogmaals. Waar het duo vorig weekend een nieuw persoonlijk record haalde, gingen Peters en Suppenkasper er afgelopen weekend weer overheen.

Peters scoorde dit weekend in de 3* GP Special een score van 77.340%. Hiermee verbeterde de ruiter zijn topscore van 77.106%. Zijn score was ook dit keer weer genoeg om de overwinning op te eisen. Het verschil met de nummer twee was dan ook bijna 3%. Sabine Schut-Kery kwam met Sanceo (v.San Remo) tot 74.404% en mocht als tweede opstellen. Catherine Haddad-Staller en Frankie (v.Florencio I) werden met 68.957% derde in de rubriek.

Overwinningen 14 en 15

Met deze overwinning zet Peters samen met Suppenkasper zijn zegereeks voort. Dit jaar is het Amerikaanse duo al 15 keer ongeslagen en laat het een goede vorm zien voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokyo. Het duo won namelijk op vrijdag ook al de Grand Prix kwalificatie voor de Grand Prix Special. Daarmee zijn overwinningen 14 en 15 een feit.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl