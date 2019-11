Petra van Esch derde in PSG bij Blue Hors

In het Deense Randbol, bij het Blue Hors dressuurfestival, zijn Petra van Esch en haar NRPS-ruin Fifty Fifty (v. Florencio) op de derde plaats geëindigd met 72,177%. De winst was voor de Deense Anne Troensegaard, die met Kipling Tsf (v. Hofrat) naar 73,912% reed. Stefan Jansson uit Zweden werd tweede met Zidney (v. Zuidenwind).

Het verschil tussen de nummers twee en drie was nipt. Van Esch werd door drie van de vijf juryleden op de tweede plek gezet. Ze scoorde vooral goed op de galop-onderdelen zoals de appuyementen, de wissels en de uitgestrekte galop.

Ook Victoria E. Vallentin met Placido Domingo (v. Dorkas) en Maria Caetano met de zevenjarige Hit Plus (v. Bretton Woods) kwamen boven de 70% uit. Jessica Leijser reed met KWPN-merrie Djambalaya (v. Santano) naar 68,441% en de achtste positie.

Uitslag

Bron: Horses.nl

