Petra van Esch viert verjaardag in Zwitserland met veel prijzen

Petra van Esch trok afgelopen weekend naar Zwitserland niet alleen om haar verjaardag te vieren, maar ook om dressuur te rijden. Het werd een feestelijk weekend waarin haar paarden op het nationale concours in Grüningen de nodig prijzen wonnen. De Zucchero-zoon D'Angelo was de grootverdiener met twee eerste plaatsen in de Prix St.Georges en de Inter I.

“MEGA, MEGA, MEGA gave week gehad in het mooie Grüningen in Zwitserland!”, schreef Petra van Esch op Facebook. “Op dinsdag aangekomen, op mijn verjaardag en ik voelde me echt jarig! En de resultaten waren in deze dagen de kers op de taart!!”

In de Lichte Tour stuurde Van Esch de Zucchero-zoon D’Angelo naar twee overwinningen. In de PSG scoorde het paar 72,41% en in de Inter 1 70,96%. Met Fifty Fifty (v. Florencio) werd de Brabantse derde in de Prix (71.4%) en tweede in de Inter I (70.66%).

Met Fiji (v. Florencio) reed Petra van Esch in de Zware Tour. Het leverde een tweede plek op in de Inter II met 67.41%. Ook in de Grand Prix werd het paar tweede, nu met 69.43%. “Het was zo’n super fijn, heerlijk gevoel. Ik heb nog nooit zo’n GP gereden! En ook nog eens foutloos! Dat blijf toch echt het allermoeilijkste”, aldus Van Esch op Facebook.

Naast de geroutineerde Fifty Fifty en Fiji had Van Esch ook hun vijfjarige volle broer Five mee. Het eigen fokproduct liep in de jonge paarden proeven mee en werd hierin zevende en tweede.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Facebook/Horses.nl