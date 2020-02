Petra van Esch weer in de prijzen met Fiji in Neumünster

De dressuurruiters moesten vanmorgen al vroeg aan de bak in Neumünster. De Special stond op het programma en die werd door Charlott-Maria Schürmann met de hengst Burlington FRH (v. Breitling W) nipt gewonnen. Juliane Burfeind kwam met enkele punten achterstand op de tweede plaats met Devanto (v. De Chirico). Voor Petra van Esch was er een zesde plaats Fiji (v. Florencio).

Alleen de twee Duitse amazones Schürmann en Burfeind wisten met hun paarden boven de 70 procent uit te komen. Charlott-Maria Schürmann kreeg met de hengst Burlington 71.745% van de juryleden. De zoon van Breitling W imponeerde met zijn galop-tour. In de Grand Prix kon Juliane Burfeind haar landgenote nog voorblijven. In de Special kwam ze net te kort, met 71.157% werd ze nu tweede. Met de elfjarige Holsteiner Devanto had Burfeind een sterke start met mooie drafversterkingen.

Petra van Esch was met de Florencio-zoon iets minder gelukkig in de Special dan in de Grand Prix. De amazone kwam tot een percentage van 65.765. De eerste piaffe na de stap kwam niet helemaal uit de verf en foutjes in de wissels om de pas drukten de score. Goede punten werden gehaald met de galopversterking en de wissels om de twee.

